Mujeres, inconformes con resultados de la SSP en materia de género: María de la Luz Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las legisladoras evaluarán los resultados de la estrategia de la Alerta de Violencia de Género y en qué medida contribuyó a disminuir los casos de violencia de género, si es que así ocurrió, para poder determinar si se continúa esa estrategia o se replantea, así lo manifestó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del estado, María de la Luz Núñez.

En entrevista, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que desde la Comisión que preside están trabajando para que se cumpla la obligación del estado de defender la integridad de las mujeres y el Gobierno estatal ponga todo lo que esté a su alcance para frenar la situación crítica de violencia que viven las mujeres.

“Yo he oído que están muy inconformes con el secretario de Seguridad porque no está dando resultados en ningún lado, y nosotras las mujeres vamos a insistir con las organizaciones y también desde adentro de la Cámara de Diputados. No les puedo decir que les pidamos paciencia, porque no hay tiempo de tener paciencia, es la semana naranja y habrá grandes manifestaciones de mujeres en contra de la violencia”, manifestó la legisladora.

Manifestó haber escuchado esas voces que reclaman la falta de resultados por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Alfredo Ortega Reyes, pero indicó que ni al interior del Congreso del estado, ni en la bancada guinda, ni en el partido Morena se ha tratado aún el tema.

Cabe recordar que hace una semana, se preveía en la sesión legislativa un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la SSP, sin embargo la diputada Margarita López no se presentó a la sesión argumentando un problema familiar y en la sesión que tendrá lugar mañana jueves no se incluye el punto para llamar a comparecer al funcionario.

AC