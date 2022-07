Movimiento Ciudadano está en pláticas para sumar diputados a su proyecto

Mencionó que la iniciativa para poner a consulta el despenalizar el aborto, no es la mejor manera de hacer leyes, ya que los derechos no se ponen a consideración y solo buscan no hacerse responsables sobre la decisión que se pueda tomar.

Es de recordar que Movimiento Ciudadano no cuenta con un curul en el Congreso, ya que se había logrado ingresar como diputada plurinominal a Margarita López Pérez, pero se sumó a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

EA