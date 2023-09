Movimiento Antorchista acusa a la 4T de compra de voluntades para ganar las próximas elecciones

“Este es el México real, no el de las mañaneras, no el de la demagogia del amor presidencial por los pobres, esto es lo que tiene que cambiar, no obstante el panorama es sombrío, ya está preparada la continuidad. Ya se le dan los últimos toques a la monumental compra de voluntades y al que se atreva a resistirse a la extorsión descarada para obtener los votos necesarios”, señaló el líder del movimiento en su mensaje a través de las redes sociales.