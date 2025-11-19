Movilización del pasado fin de semana careció de participación real: Morena Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La movilización del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, Morelia y diversos puntos del país careció de una participación real; la convocatoria impulsada por la Generación Z fue una farsa al involucrarse personajes de partidos políticos y otros sectores de la sociedad, como son los adultos y adultos mayores, puntualizó el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, Jesús Mora.
En conferencia de prensa, indicó que es evidente que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) están detrás de las movilizaciones, y son ellos quienes, desde 2018 —dijo—, han buscado de manera desesperada obtener votos, descalificar a los gobiernos y desinformar a la población.
Comentó que, en el caso de Morelia, hubo una presencia fuerte de expresiones sindicales, como fue el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), además de políticos que subieron fotografías de su acción en sus redes sociales.
RPO