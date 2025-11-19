Movilización del pasado fin de semana careció de participación real: Morena Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La movilización del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, Morelia y diversos puntos del país careció de una participación real; la convocatoria impulsada por la Generación Z fue una farsa al involucrarse personajes de partidos políticos y otros sectores de la sociedad, como son los adultos y adultos mayores, puntualizó el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, Jesús Mora.

En conferencia de prensa, indicó que es evidente que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) están detrás de las movilizaciones, y son ellos quienes, desde 2018 —dijo—, han buscado de manera desesperada obtener votos, descalificar a los gobiernos y desinformar a la población.