Morenistas se suman a campaña de Roberto Carlos López

Luis Estevez aseguró que “es un desdén y es abuso de poder”, pues nunca les dieron los resultados de la encuesta en la que participó en la elección interna para ser candidato por el Distrito 8, “no sabemos el resultado de las encuestas, no sabemos qué fin tuvo nuestra encuesta, nosotros como instituto político valoramos estas situaciones y fue que tomamos esta determinación con la finalidad de que nuestro equipo tenga la oportunidad de ser escuchados, en nuestro partido no fuimos escuchados, hemos buscado al dirigente, no nos responde, no nos da la cara por ello nos sumamos al Frente”.