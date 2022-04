Morenistas califican de traidores a quienes votaron contra reforma eléctrica

El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes dijo que no se logró aprobar dicha propuesta por falta de tacto, por lo que la convierte en la primera reforma constitucional propuesta por el ejecutivo que no se aprueba.

"Les queda muy claro que o se construye o no pasará ninguna reforma, es la primera vez en la historia que una reforma constitucional no se aprueba, esto porque no se hizo política, no hubo diálogo, Morena se quedó acostumbrado a los tiempos en que imponían porque eran mayoría, ahora no lo son".

En cuanto a la propuesta que anunció la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador para la reforma de la Ley Minera, específicamente para el manejo del litio, los morenistas defendieron la propuesta al considerar que permitirá la nacionalización de este material energético.

Por su parte, los panistas expresaron que sí se debe proteger, pero se debe analizar qué tan conveniente será crear un órgano gubernamental para que lo administre, ya que eso "siempre ocasionan malas economías", al ejemplificar con la acerera de Lázaro Cárdenas que manejaba números rojos cuando estaba al mando del Estado.

Mientras tanto, los priistas llamaron a preocuparse por todos los minerales ya que en Michoacán "es el crimen organizado quien lo maneja".

EA