Morena trajo a Sheinbaum a los municipios que van a perder: candidatos de oposición

"Su candidata no quiere reconoce un problema que ya hemos dicho: no sólo es de Michoacán, la inseguridad está en todo el país y que ella baje de la agenda su visita a Apatzingán es no querer entrarle al problema, no querer ser parte de las soluciones que necesitamos como estado y evadir lo que hoy está viviendo la región de Tierra Caliente", refirió Saucedo Reyes.

Lucatero Blanco mencionó, Morena y sus aliados prefirieron evitarle a su candidata presidencial, que los michoacanos le cuestionara sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

mrh