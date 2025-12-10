Morena tiene mayor intención del voto en Michoacán: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán tiene mayor intención del voto, por lo que las encuestas no dan miedo a ninguno de sus integrantes y éstas se intensificarán en 2026, conforme se acerque el proceso electoral, destacó el dirigente en Michoacán, Jesús Mora González.

En conferencia de prensa, indicó que, respecto a la encuesta efectuada por QM Estudios de Opinión para El Heraldo Media Group rumbo a la elección de gobernador prevista para 2027, ellos cuentan con otro ejercicio realizado el 4 de diciembre pasado por Enkoll, donde se posiciona al movimiento con el 42 por ciento de la intención del voto.

Mientras que al Partido Acción Nacional (PAN) se le atribuye el 11 por ciento, a Movimiento Ciudadano el 7 por ciento, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 5 por ciento y al resto de los partidos una cifra menor, lo que significaría la pérdida del registro.

Y es que aseguró que esta intención del voto se debe a la cercanía que tienen los gobiernos federal y estatal con la ciudadanía, así como la aceptación que reciben cuando están en territorio.