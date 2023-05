Morena suma un alcalde más a sus filas; llega presidente de Sixto Verduzco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, sumó nuevos elementos a sus filas, procedentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político aliado.

Se trata del presidente municipal de José Sixto Verduzco, Rubén Robledo Agabo, la síndica, Brenda Judith Martínez Agabo, el contralor, José Gaspar Andrade Leyva, y dos ciudadanos también afiliados al Partido Verde.

Luego de tomarles protesta, el alcalde informó que aún no han presentado su renuncia al PVEM, no han tenido diálogo con el dirigente, Ernesto Núñez Aguilar, pero que no existe conflicto ni descontento con ese partido. Asimismo, descartó intenciones de buscar la reelección ahora bajo las siglas de Regeneración Nacional.

Robledo Agabo mencionó que su razón para abandonar al verde y unirse a Morena es únicamente porque la gente en su municipio se lo pidió.