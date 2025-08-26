Morena se fortalece en Michoacán rumbo al 2027: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo la coordinación de la Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde y de la Secretaria General, Carolina Rangel, nuestro partido movimiento se fortalece en Michoacán rumbo al 2027, informó la Senadora por Michoacán, Celeste Ascencio.

Tras acompañar a la dirigencia nacional en su visita a Michoacán que comprendió un encuentro con medios de comunicación, reunión operativa y brigada de afiliación por la ciudad de Morelia, Celeste Ascencio destacó la coordinación y el llamado a la unidad por parte del órgano directivo.

La Senadora Humanista, Celeste Ascencio, reconoció el llamado de la dirigencia a fortalecer las tareas de conformación de 71 mil comités seccionales en defensa de la Cuarta Transformación en todo el país, ejercicio de organización social y político nunca antes visto, así como el fortalecimiento de una política municipalista.