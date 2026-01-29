Morena promete apoyo a sus mujeres militantes y superará el 8% de financiamiento por convicción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, aseguró que el partido no se limitará a los porcentajes legales, sino que destinará recursos superiores al 8% para la capacitación, formación política y empoderamiento de sus militantes mujeres durante el 2026.

Esta promesa surge cuando la implementación del decreto que incrementaba las prerrogativas del 3% al 8% para las mujeres se encuentra frenada, ante la publicación tardía del decreto en el Periódico Oficial del Estado. A pesar de este obstáculo administrativo, Mora González afirmó que el compromiso del partido es firme y se basa en la convicción ideológica más que en la obligatoriedad legal.

"Estamos construyendo junto con cada secretario de este comité ejecutivo un plan de trabajo; cada secretaría desarrollará actividades enfocadas a atender este rubro tan importante para nosotros y no va a ser el 8%, va a ser incluso aún más", declaró el dirigente durante la rueda de prensa, enfatizando que el apoyo se traducirá en acciones tangibles.

El líder de Morena detalló que el plan de trabajo para el 2026 ya está en fase de desarrollo, asegurando que todas las secretarías, incluyendo las de Derechos Humanos, Formación Política y Juventud, preverán rubros específicos para la atención y el empoderamiento de las compañeras morenistas.

Mora González diferenció la postura del partido frente a la ley: si bien el 3% es obligatorio a nivel nacional y se está haciendo un esfuerzo para alcanzar el 6% mientras se resuelve el decreto, Morena actuará proactivamente. "Nosotros lo hacemos como parte de una convicción política, cada secretaría estará impulsando actividades relativas a la atención a mujeres", señaló, indicando que la perspectiva de género será transversal en todas las áreas.

El dirigente concluyó invitando a la revisión del plan de trabajo que se presentará para demostrar la transparencia y el compromiso real del partido.

RYE-