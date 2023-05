Morena presentará impugnación contra creación de tres partidos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento Regeneración Nacional (Morena) impugnará la aprobación para la creación de tres nuevos partidos políticos, ante las irregularidades que señaló su representante ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Rigoberto Márquez Verduzco.

Esta decisión fue tomada en conjunto con el resto de los representantes, pero cada fuerza política presentará su propio recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en caso de un resultado negativo para los partidos, las impugnaciones estarían pasando a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó Márquez.

Y es que el representante de Morena recordó la supuesta omisión por parte del IEM para entregar las cartas certificadas sobre los dictámenes en torno a información relacionada con las irregularidades, ingresos y egresos, fiscalización y afiliaciones de las asociaciones civiles, hoy partidos políticos locales.

A decir de Rigoberto Márquez son tres puntos la base de la impugnación: afiliados, origen de las aportaciones y posible conformación del partido "Tiempo x México" como un instituto gremial.

"Un agremiado o un gremio no puede ser partido político y se presume que pudiera ser el caso de uno; ayer decíamos que el Consejo -del IEM- está conformado por los consejeros y los representantes de los partidos y que deberíamos tener la misma información, no tenemos derecho a voto pero sí a tener información. La postura de los siete partidos es que no se nos dio la información en tiempo y forma".

Para Regeneración Nacional es un derecho de los ciudadanos formar nuevos partidos o militar en el que sea de su elección, sin embargo, mencionó el representante electoral, Morena está en contra de la falta de transparencia en el proceso.

"Yo creo que deben ser partidos porque ese es el sistema político democrático: entre mayor competencia, la ciudadanía tiene más oportunidad de elegir lo que cree, el tema es la transparencia con que el Instituto Electoral nos hizo llegar la información".

Las siete fuerzas políticas que impugnarán tienen un plazo de cuatro días para presentar su recurso legal en contra del nacimiento de "Más Michoacán", "Michoacán Primero" y "Tiempo x México".

RYE