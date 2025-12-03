Morena no avalará Ley Manzo por “punitivismo simplón” y retroceso en derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, adelantó que su bancada no avalará el paquete de reformas conocido como Ley Manzo, presentado por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de 2025.
La Ley Manzo incluye la tipificación del reclutamiento forzado de menores, agravante para homicidio de autoridades y eliminación de “ataques al honor” para periodistas. Bautista Tafolla la presentó el 10 de noviembre, invocando el artículo 76 constitucional.
Mora criticó el enfoque del diputado independiente, pues afirmó que no ataca el problema de inseguridad.
El morenista rechazó castigar a adolescentes como adultos. “No se debe legislar con rabia”, expresó, y añadió que el Movimiento del Sombrero —al cual nombró como “extrema derecha”— está recurriendo a “la demagogia del miedo” y al “punitivismo simplón” para ganar reflectores.
Tampoco avalarán tipificar el homicidio de alcaldes como delito grave, afirmando que todas las vidas valen lo mismo.
RPO