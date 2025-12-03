Política

Morena no avalará Ley Manzo por "punitivismo simplón" y retroceso en derechos humanos

Jesús Mora González, dirigente de Morena, rechazó el paquete de iniciativas de Bautista Tafolla que tipifica homicidio de alcaldes
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, adelantó que su bancada no avalará el paquete de reformas conocido como Ley Manzo, presentado por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de 2025.

“Vamos a acompañar todas las medidas que fortalezcan al Estado y protejan a la ciudadanía, pero no avalaremos iniciativas improvisadas que sólo alimentan la narrativa del miedo”
externó Mora en rueda de prensa

La Ley Manzo incluye la tipificación del reclutamiento forzado de menores, agravante para homicidio de autoridades y eliminación de “ataques al honor” para periodistas. Bautista Tafolla la presentó el 10 de noviembre, invocando el artículo 76 constitucional.

Mora criticó el enfoque del diputado independiente, pues afirmó que no ataca el problema de inseguridad.

“La iniciativa que la derecha ha llamado Ley Manzo pretende venderse como mano dura, como una respuesta inmediata al crimen, pero cuando revisamos su contenido, vemos que propone medidas profundamente problemáticas”
sostuvo

El morenista rechazó castigar a adolescentes como adultos. “No se debe legislar con rabia”, expresó, y añadió que el Movimiento del Sombrero —al cual nombró como “extrema derecha”— está recurriendo a “la demagogia del miedo” y al “punitivismo simplón” para ganar reflectores.

Tampoco avalarán tipificar el homicidio de alcaldes como delito grave, afirmando que todas las vidas valen lo mismo.

