Morena no avalará Ley Manzo por “punitivismo simplón” y retroceso en derechos humanos

La Ley Manzo incluye la tipificación del reclutamiento forzado de menores, agravante para homicidio de autoridades y eliminación de “ataques al honor” para periodistas. Bautista Tafolla la presentó el 10 de noviembre, invocando el artículo 76 constitucional.

Mora criticó el enfoque del diputado independiente, pues afirmó que no ataca el problema de inseguridad.