Morena Michoacán con más de 900 asambleas seccionales realizadas satisfactoriamente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán supera hasta el momento el 95% en su proceso de asambleas seccionales, con 917 de 971 convocadas concluidas satisfactoriamente en seis domingos, y sólo con el 5% de asambleas no realizadas.
En rueda de prensa, Jesús Mora González, dirigente estatal, destacó la participación de la militancia, quienes cada domingo han salido a participar en las asambleas como parte del proceso de organización interna de Morena en todo el país.
El proceso, iniciado en agosto de 2025, busca fortalecer la estructura territorial de Morena con comités seccionales que elijan a sus líderes. Mora González resaltó que la dirigencia estatal garantiza un ambiente de armonía, respeto, legalidad y transparencia en estas asambleas, superando la media nacional del 10% de fallos.
Las asambleas inconclusas, dijo, tienen entre sus motivos intentos de afiliación masiva en el momento, con entre 50 y 100 personas en una hora y media, lo que complica la operación.
Las asambleas pendientes se reprogramarán para el 25 de enero de 2026, fecha ordinaria para concluir el proceso. Militantes que infrinjan la normativa interna serán investigados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, asegurando la equidad en un partido que busca consolidar su liderazgo rumbo a 2027.
