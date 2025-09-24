Morena Michoacán con más de 900 asambleas seccionales realizadas satisfactoriamente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán supera hasta el momento el 95% en su proceso de asambleas seccionales, con 917 de 971 convocadas concluidas satisfactoriamente en seis domingos, y sólo con el 5% de asambleas no realizadas.

En rueda de prensa, Jesús Mora González, dirigente estatal, destacó la participación de la militancia, quienes cada domingo han salido a participar en las asambleas como parte del proceso de organización interna de Morena en todo el país.