Morena Michoacán con más de 900 asambleas seccionales realizadas satisfactoriamente

Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena, celebró el 95% de éxito en las asambleas, superando la media nacional
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán supera hasta el momento el 95% en su proceso de asambleas seccionales, con 917 de 971 convocadas concluidas satisfactoriamente en seis domingos, y sólo con el 5% de asambleas no realizadas.

En rueda de prensa, Jesús Mora González, dirigente estatal, destacó la participación de la militancia, quienes cada domingo han salido a participar en las asambleas como parte del proceso de organización interna de Morena en todo el país.

“De los seis domingos que hemos venido desarrollando nuestras asambleas seccionales, solamente 54 asambleas, por diferentes motivos, no han podido concluirse o llevarse a cabo. Esto representa solamente un 5% de la totalidad de las asambleas convocadas. 917 asambleas han salido de manera satisfactoria, con una participación de nuestra militancia muy importante, en donde se ha votado por quienes son los presidentes, presidentas, secretarios y secretarias”
afirmó Mora González

El proceso, iniciado en agosto de 2025, busca fortalecer la estructura territorial de Morena con comités seccionales que elijan a sus líderes. Mora González resaltó que la dirigencia estatal garantiza un ambiente de armonía, respeto, legalidad y transparencia en estas asambleas, superando la media nacional del 10% de fallos.

Las asambleas inconclusas, dijo, tienen entre sus motivos intentos de afiliación masiva en el momento, con entre 50 y 100 personas en una hora y media, lo que complica la operación.

“Los reportes en algunos de ellos han sido derivados de que llegan algunos ciudadanos que no están afiliados y buscan la forma de cómo afiliarse en ese momento en las asambleas. Operativamente, afiliar a 50, 70 o 100 personas en un lapso de una hora y media resulta un poco complejo”
explicó

Las asambleas pendientes se reprogramarán para el 25 de enero de 2026, fecha ordinaria para concluir el proceso. Militantes que infrinjan la normativa interna serán investigados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, asegurando la equidad en un partido que busca consolidar su liderazgo rumbo a 2027.

Morena Michoacán
asambleas seccionales

