Morena liberará el Congreso de Michoacán pasada la media noche

Juan Pablo Celis agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía, no sólo en la toma, si no aportando víveres, música, libros e incluso dinero, “es un orgullo haber contado con el apoyo de los ciudadanos, que de forma desinteresada, nos manifestaron de diversas formas estar de acuerdo con la lucha que iniciamos; este apoyo es una responsabilidad que debemos honrar con la máxima de nuestro partido: No mentir, no robar, no traicionar. Con esa misión nos quedamos”, concluyó.

En estos momentos comienza una jornada de limpieza a las puertas del Congreso, así como de los distintos puntos donde simpatizantes del movimiento se manifestaron, esto con la finalidad de dejar el libre tránsito de la zona y la ciudadanía pueda retomar sus actividades cotidianas.

RPO