Morena han buscado a perredistas para participar en proceso interno: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Algunos integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que militaban en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han buscado a militantes del sol azteca para apoyarlos en el proceso interno que vive el partido guinda, reconoció el dirigente Octavio Ocampo Córdova.

Por ello llamó a los perredistas a no inmiscuirse en la vida interna de los demás partidos, a pesar de que el proceso organizado por Morena se esté convocando de manera abierta.

"Nuestro llamado a los militantes a no intervenir y no participar en ese proceso interno, nos han comentado que sí los han buscado, pues si los buscaron en el proceso de revocación de mandato, es un tema de ellos, a nosotros no nos importa lo que vayan a hacer", apuntó.

Dijo que al igual que en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de abril, se están acercando principalmente a los perredistas que cuentan con algún cargo público.

Aunque no quiso precisar quiénes son los morenistas que han estado buscando a los perredistas, recordó que el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez denunció de manera pública el uso de recursos públicos del secretario de gobierno Carlos Torres Piña para este proceso.

