Morena gobernará el 62% del país tras elecciones: Alianza Patriótica

Indicó que el próximo paso es recuperar las 9 alcaldías de la Ciudad de México que ahora están bajo la alianza Va por México, por lo que se tendrá que analizar bien quiénes serán los candidatos.

Dijo que Morena está hecho de varios fragmentos partidistas, al resaltar que lo importante no es de donde provienen, sino que respeten los principios básicos, que son: no robar, no mentir y no traicionar.

Precisó que tendrán que esperar al siguiente año para iniciar con la construcción del mejor candidato o candidata que los representará para competir a la presidencia de la República.

Agregó que estos resultados son muestra del trabajo y la influencia que sigue generando el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los mexicanos.

Además, calificó como de incongruente la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, al señalar que "el agua salada no se mezcla con la dulce", al detallar que "simplemente hay que ver a su portavoz, Alito Moreno que se acaban de conocer sus audios de corrupción".

AC