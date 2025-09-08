“Morena es más movimiento que partido”: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora por Morena, Celeste Ascencio Ortega, se reunió con Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido, encuentro en el cual coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad de Morena en Michoacán rumbo a 2027.
En entrevista, la legisladora recordó que en Morena es prioridad el proyecto de nación de la Cuarta Transformación antes que intereses personales, de ahí la importancia de hacer prevalecer la unidad y evitar rispideces.
"Justamente algo de lo que comentamos es que como Regeneración de este movimiento lo que buscamos es que todas y todos comprendamos que Morena es más movimiento que partido. Y que por eso, para lograrlo tendremos que consolidarnos. Tenemos que garantizar que la presidenta Claudia Sheinbaum se sienta y se vea respaldada y que no le generemos más complicaciones".
La senadora reconoció el trabajo territorial y seccional que la presidenta y la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, realizan en Michoacán y el resto de las entidades, conectando con las bases y la militancia.
Ascencio Ortega se comprometió a cumplir sus responsabilidades como senadora sin descuidar el trabajo partidista. Su labor, dijo, incluye llevar el mensaje de unidad a las reuniones territoriales, promoviendo el trabajo de Sheinbaum y fortaleciendo la estructura de Morena en Michoacán.
Para alinear a los cuadros michoacanos, la senadora les sugirió estudiar los estatutos de Morena, sus principios y las ideologías del humanismo mexicano, elementos clave para comprender la visión del partido y evitar rupturas que debiliten el proyecto de la Cuarta Transformación.
En términos de organización, Ascencio señaló que Michoacán avanza bien, pero instó a reportar cualquier anomalía en los comités seccionales a la dirigencia nacional.
