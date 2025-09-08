“Morena es más movimiento que partido”: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora por Morena, Celeste Ascencio Ortega, se reunió con Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido, encuentro en el cual coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad de Morena en Michoacán rumbo a 2027.

En entrevista, la legisladora recordó que en Morena es prioridad el proyecto de nación de la Cuarta Transformación antes que intereses personales, de ahí la importancia de hacer prevalecer la unidad y evitar rispideces.

"Justamente algo de lo que comentamos es que como Regeneración de este movimiento lo que buscamos es que todas y todos comprendamos que Morena es más movimiento que partido. Y que por eso, para lograrlo tendremos que consolidarnos. Tenemos que garantizar que la presidenta Claudia Sheinbaum se sienta y se vea respaldada y que no le generemos más complicaciones".

La senadora reconoció el trabajo territorial y seccional que la presidenta y la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, realizan en Michoacán y el resto de las entidades, conectando con las bases y la militancia.