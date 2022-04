MORENA, denuncia compra de Software por más de 5 mdp para el Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar, este día presentaron el diputado Juan Carlos Barragán y las diputadas Julieta García y Eréndira Isauro, presentaron denuncias administrativas y penal en contra de quien resulte responsable por diversas irregularidades en la adquisición de un software para el Congreso del Estado.

Las denuncias fueron presentadas, una en la Fiscalía del Estado, por los delitos de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades, y dos más en la Auditoria Superior de Michoacán y en la Contraloría Interna del Congreso del Estado, por faltas administrativas graves de servidores públicos por cohecho, peculado, abuso de funciones y tráfico de influencias.

De acuerdo con Barragán, la adquisición del software por la cantidad de 5 millones 460 mil 387 pesos se utilizaría para implementar la contabilidad gubernamental, se realizó en el último trimestre del 2021, correspondiente a la presente legislatura, sin embargo, este mismo sistema se adquirió en 2017 y tiene vigencia hasta el año 2022.