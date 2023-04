Morena debe gobernar con gente del pueblo: Fidel Calderón

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- Fidel Calderón Torreblanca aseguró que quienes representan al viejo régimen, los que han atacado a morena y a su líder fundador, aquellos que no pelearon al lado del pueblo la madre de todas las batallas en el 2018, ni la del 2021, no tienen derecho a representar inmediatamente a este bendito movimiento popular; manifestó también que: “morena ha dejado en claro que el pueblo sabe y puede gobernarse, la muestra más clara es el caso del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien es uno de los nuestros, surgió de entre nosotros y por lo tanto representa y defiende fielmente los anhelos del pueblo de México.”

El Congresista Nacional de morena también ejemplificó con el caso de la profesora Delfina Gómez Álvarez, maestra de primaria y candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al Gobierno del Estado de México; “ella representa genuinamente al pueblo mexiquense: habla como ellos, camina como ellos y vive como ellos, por eso derrotará a la que siente que todo sabe y a los representantes de la política más corrupta que haya existido en nuestro país en las últimas décadas”; y, en este contexto, destacó el grito de campaña en Michoacán en 2021: “¡un fundador será gobernador!”.

El morenista dijo que para gobernar bien solo hace falta sentido común para saber qué es bueno y qué es malo, pero sobre todo se necesita mucho, pero mucho amor al pueblo y nadie puede amar a quien no visita, a quien no frecuenta, por eso es indispensable caminar permanentemente entre el pueblo, tal como lo hacen el Presidente de México, el Gobernador de Michoacán y la maestra Delfina Gómez; con esta fórmula no hacen falta supuestos eruditos ni políticos rancios del viejo régimen que siempre han traicionado al pueblo.