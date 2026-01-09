Morena confía en que PT se negará a aliarse con PAN rumbo a 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las recientes declaraciones del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, sobre la posibilidad de buscar alianzas con diversas fuerzas políticas para las elecciones de 2027, el partido Morena en Michoacán expresó su firme confianza en que el Partido del Trabajo (PT) mantendrá su lealtad a la Cuarta Transformación y rechazará cualquier acercamiento con la derecha.

Las declaraciones de Carlos Quintana Martínez, líder del PAN en Michoacán, surgieron como respuesta a la necesidad de su partido de armar un bloque competitivo. Si bien el panista descartó alianzas con el PRD y Morena, dejó la puerta abierta al diálogo con el PT y el PVEM, argumentando que el PAN está en un proceso de escucha activa de sus militantes y sectores sociales para definir estrategias electorales.

En respuesta a esta postura, Jesús Mora González, dirigente de Morena en Michoacán, afirmó que la alianza entre el PT y el PAN es prácticamente inviable. Mora González señaló que el PT ha sido un aliado histórico y permanente de la Cuarta Transformación, contando con liderazgos congruentes que, según su análisis, difícilmente considerarían una coalición con un partido de derecha como el PAN.

“El PT ha sido un partido de izquierda, aliado permanente de la Cuarta Transformación. Tiene liderazgos congruentes que difícilmente estarían pensando en la posibilidad de una alianza con un partido de derecha como es el PAN; ni siquiera estaría sometiéndose al análisis por parte de la Comisión Ejecutiva del PT”, declaró, enfatizando también la solidez de la alianza actual.

La postura de Morena se sustenta en la ideología y trayectoria del PT, un partido que se ha consolidado como una fuerza de izquierda en el panorama político mexicano. La posibilidad de que sus cuadros dirigentes y bases aceptaran una alianza con el PAN, un partido de oposición identificado con la derecha, se percibe como una contradicción fundamental que iría en contra de sus principios y de la línea política que han seguido en los últimos años.

Morena sugirió que la búsqueda de alianzas por parte del PAN responde a una estrategia de desesperación ante la contundencia de las preferencias electorales que favorecen a la Cuarta Transformación.

La encuestadora estatal Blitz realizó un ejercicio entre el 7 y el 17 de diciembre de 2025. Los resultados indican que Morena mantiene una ventaja de dos dígitos, obteniendo el 31.4 % de la intención de voto, muy por encima del 11.5 % del PAN.

Ante este panorama, Morena y su dirigente se muestran confiados en que el PT, fiel a sus principios y a la alianza establecida, no cederá ante los intentos del PAN por conformar un frente común que busque contrarrestar la hegemonía de la Cuarta Transformación en Michoacán.

RYE-