Morena alcanza 93% de efectividad en sus asambleas para conformar comités seccionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, reportó un 93% de efectividad en las asambleas para conformar comités seccionales, alcanzando más de 30 mil de una meta de 71 mil a nivel nacional.

En Michoacán, con solo dos casos menores en Apatzingán, el proceso avanza sin conflictos, en un estado donde Morena mantiene 47% de intención de voto rumbo a 2027, según la última encuesta de El Heraldo de México.

“Tenemos a nivel nacional más de 71 mil comités como meta en todo el país. Llevamos ahorita poco más de 30 mil comités seccionales. Las asambleas las estamos haciendo justamente cada semana, cada domingo a las 11 de la mañana en diferentes secciones”, detalló Rangel Gracida, destacando el ritmo sostenido pese a suspensiones por el informe de Claudia Sheinbaum el 5 de octubre.

Las asambleas se han suspendido en los estados de Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, debido a la contingencia por las torrenciales lluvias de la semana anterior, que dejaron devastación en dichas entidades.