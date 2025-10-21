Morena alcanza 93% de efectividad en sus asambleas para conformar comités seccionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, reportó un 93% de efectividad en las asambleas para conformar comités seccionales, alcanzando más de 30 mil de una meta de 71 mil a nivel nacional.
En Michoacán, con solo dos casos menores en Apatzingán, el proceso avanza sin conflictos, en un estado donde Morena mantiene 47% de intención de voto rumbo a 2027, según la última encuesta de El Heraldo de México.
“Tenemos a nivel nacional más de 71 mil comités como meta en todo el país. Llevamos ahorita poco más de 30 mil comités seccionales. Las asambleas las estamos haciendo justamente cada semana, cada domingo a las 11 de la mañana en diferentes secciones”, detalló Rangel Gracida, destacando el ritmo sostenido pese a suspensiones por el informe de Claudia Sheinbaum el 5 de octubre.
Las asambleas se han suspendido en los estados de Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, debido a la contingencia por las torrenciales lluvias de la semana anterior, que dejaron devastación en dichas entidades.
Pese a lo anterior, Rangel Gracida confió en que se alcanzará el 70% de la instalación de los comités seccionales para este año.
Sobre supuestos percances, afirmó que solo 18 asambleas no se han podido realizar por desentendimientos menores durante los ejercicios, la mayoría de ellos en la Ciudad de México y Tabasco. En Michoacán solo se han registrado dos percances.
“Algunas se han cancelado justo por lluvias o por algunas cuestiones distintas o muy ajenas. Mucho le han preguntado que si ha habido conflictos en las asambleas; de acuerdo al registro que tenemos con la Comisión de Honestidad y Justicia, y con la Comisión de Encuestas, tenemos menos de 20, alrededor de 18 asambleas que han sido reprogramadas por alguna cuestión de que se enojaron entre uno y entre otro, pero no ha habido mayor caso”, precisó Rangel Gracida.
