Morelia ya no puede estar en la oscuridad: René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Atapaneo está la gente que ya no cree en la continuidad de un gobierno que no les ha dado resultados y saben que René Valencia sí les ha resuelto cuando han pedido su auxilio.

"No ocupamos votar más por lo mismo que no cumple, Atapaneo necesita respuestas, agua potable que no les dan, seguridad, servicios, entre muchas otras cosas que van a convertirse en hechos después del 2 de junio con su amigo René Valencia", aseguró.

El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia visitó a las y los morelianos de está tenencia donde pidió ya no hacer caso a quien no les ha cumplido.

"Ya perdió, ya no va a ganar, por eso les pido su confianza y su voto este 2 de junio, ayúdenme a cuidar la elección y permitir que nuestra ciudad sea verdaderamente cuidada. Voten y ayuden a cuidar la elección, faltan poquitos días, ya ven cómo me quitan mis lonas y mis calcas", acusó.