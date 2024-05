Morelia necesita un verdadero líder que la saque de la zozobra: René Valencia

“Un gobierno que no persigue, que no combate a los delincuentes, es un gobierno cómplice, la policía necesita un líder, necesita quien esté al pendiente de ellos. La sociedad necesita empatía. Lo que necesita Morelia es una persona con visión que tenga claras las ideas y que realmente tenga palabra, los morelianos ya estamos cansados de los mismos de siempre, los mismos políticos mentirosos que hoy vienen, te prometen, te bajan la luna y las estrellas, y el día de mañana ya no regresan ni por el saludo”

aseguró