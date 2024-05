Morelia necesita más que obras cobradas a sobreprecio en el Ayuntamiento: René Valencia

Hizo el compromiso con el sector empresarial y los morelianos a no ser un presidente municipal que "llegué a subir impuestos como lo hacen todos, no nada más uno, todos, la gente va a pagar sus impuestos cuando los vea trabajar en las calles".

Afirmó que, en Morelia hay cientos de problemas que se deben atender a la par del desarrollo económico del municipio, por eso invitó a los ciudadanos a "no cerrar los ojos a la realidad y que no les vendan espejitos, yo vengo a trabajar y mi negocio no es venir a hacer obras a sobreprecio a cargo del erario municipal", finalizó.

mrh