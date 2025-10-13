Morón Orozco sí ve al PRD en una posible alianza de izquierda en el 27

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador, Raúl Morón Orozco manifestó su apertura a considerar una posible alianza de izquierda con el PRD en Michoacán para el año 2027. Esta declaración surge a pesar de las reservas expresadas a nivel nacional por la presidenta de MORENA, Luisa María Alcalde, respecto a una alianza general con el PRD.

El legislador morenista consideró que el Partido de la Revolución Democrática ya tuvo su penitencia por aliase con partidos opuestos a su ideología, pero ahora, al intentar regresar a la izquierda, sí se le podría considerar para una coalición.

"Lo que les costó caro de esta alianza que hicieron con la derecha, con el PAN y con el PRI, finalmente pagaron su costo y el costo es que perdieron el registro nacional. Y yo entiendo la presidenta Luisa Alcalde por todo esto que ha pasado, o pasó en el país que generaría problema una alianza general con el PRD a nivel nacional, o sea, es que es la figura que ella tiene, pero particularmente en Michoacán yo creo que es posible revisar esta posibilidad", señaló Morón, reconociendo la complejidad del panorama político actual.

El senador argumenta que el PRD en Michoacán está experimentando una regeneración y se está alineando más hacia la izquierda, lo que facilitaría una posible colaboración.