Morón formaliza renuncia a dirigencia de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado en funciones de presidente de Morena en Michoacán, Raúl Morón Orozco, formalizó su renuncia a dicho cargo, a través de una carta dirigida al líder nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo.

Tal y como lo venía anunciando con antelación, Morón Orozco dio por concluido su paso por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, después de haber dirigido los hilos del partido durante el desarrollo del proceso electoral recién concluido.

“Por medio del presente, me permito informarle que a partir de esta fecha me retiro del cargo que me fue conferido como Delegado en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán que me fue conferido durante la sesión XXII urgente del Comité Ejecutivo Nacional y el cual desempeñé con disciplina y dignidad en pro de nuestro partido fortaleciéndolo y llevando en alto todos los principios que nos representan”, reza parte de la carta dirigida a Mario Delgado.

Raúl Morón se dijo satisfecho con los resultados obtenidos durante su fugaz andar por la dirigencia morenista, tras resaltar que cumplió con el objetivo de llevar a Morena a la gubernatura de Michoacán.

“Siempre fue mi motivación lograr que la Cuarta Transformación arribara a Michoacán, para lo cual pusimos todo nuestro empeño y trabajo, y ahora con toda convicción podemos decir que se cumplió el objetivo. Vamos a seguir trabajando para consolidar la Cuarta Transformación en Michoacán y el país”, enfatizó.