Misión del Valle está con René Valencia, aseguran los morelianos

Insistió en que tiene las soluciones para rescatar a Morelia y llevarla a un verdadero desarrollo , porque "he visto las necesidades, las vivo. Estoy cerca de ustedes, en la colonia Isaac Arriaga, no voy a ser de los que se cambien a Tres Marías, hay que vivir en donde vive la gente para conocer las necesidades, allá vives en un mundo de fantasía. Sales, te subes a tu carrito de golf y te vas a jugar. ¿O esa es su realidad?".

Pidió a los morelianos votar por el proyecto que encabeza, pero también, cuidar la elección el 2 de junio, "sé el paquete que le estoy aventando, se a lo que me estoy enfrentando, no le sacó al parche, pero los necesito a ustedes. Lo único que tienen que levantarse bien tempranito el 2 de junio y vayan a votar y después de votar, ayúdenme a cuidar las casillas, me las van a querer robar otra vez. Ayúdenme a cuidar la elección".

Por su parte, los habitantes de Misión del Valle se dicen cansados de la estigmatización que padecen por la inseguridad y quieren que cambien las cosas, "vamos a confiar en ti, porque sé quién eres. Confío realmente en que seas de los buenos, que seas un político bueno", mencionó una moreliana.