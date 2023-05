Michoacanos merecen un auditor superior confiable: GPPT

“Es grave lo que la Secretaría de la Contraloría en Michoacán destapó. No es posible que quien es el encargado de revisar a dónde van los recursos de las y los michoacanos tenga 66 procedimientos abiertos por presuntas irregularidades; esto lo convierte en un funcionario no confiable y no hay mas que su remoción para que aclare este asunto”

dijo Reyes Galindo