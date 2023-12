Michoacanos confirman que Morón es la opción correcta: Villegas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se confirmó lo que la gente decía, Raúl Morón, es "La Opción" que tienen los michoacanos para que nos represente en la Cámara Alta, no nos equivocamos al reconocer el trabajo que durante años ha realizado el profesor a favor de quien más necesita, refirió el primer regidor de Morena en el cabildo local, Miguel Ángel Villegas.

Tras publicarse el resultado de las encuestas realizadas para seleccionar al candidato de Morena al Senado para el próximo proceso electoral, el ex presidente del Congreso de Michoacán, destacó el respaldo que miles de militantes y simpatizantes ofrecieron al ex edil capitalino, lo que deja en claro que el pueblo no se equivoca y sabe que Morón Orozco es una persona de trabajo, que cumple y que está a favor de la ciudadanía, además de que es congruente con sus ideales y los de la 4T.