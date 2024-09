Michoacana Carolina Rangel rinde protesta como nueva secretaria general de Morena

“Es una alta responsabilidad y un honor que acepto con gran respeto, teniendo siempre presentes los principios obradoristas y los principios cuartotransformadores. Sé que no será sencillo militar con la ausencia política de Andrés Manuel López Obrador, pero sé que es el doble, triple y cuádruple de alta la responsabilidad de seguir militando desde lo que nos hemos formado con estos principios de no mentir, no robar y no traicionar, estoy siempre a la orden y siempre, amor con amor se paga”, declaró.

