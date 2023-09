Michoacán tiene las condiciones para el proceso electoral: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el inicio del proceso electoral, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, consideró que en el estado se cuenta con las condiciones para que puedan realizarse las elecciones de 2024 sin novedad, ya que incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene a la entidad fuera de los focos rojos a nivel nacional.

"Creo que Michoacán tiene las condiciones para que el proceso se lleve a cabo sin mayores dificultades, por parte del INE ellos mismos han anunciado que Michoacán no se encuentra ni en foco rojo ni en naranja, para que el proceso se dé", aseveró.

En ese sentido, el funcionario estatal compartió que incluso mantendrán un diálogo con las comunidades indígenas, para que permitan la instalación de casillas durante el proceso electoral.

En entrevista con medios, Torres Piña sostuvo que por el momento no hay focos rojos y no se tienen identificadas zonas en donde no permitirían instalar casillas, además aseguró que en cada proceso electoral se viven diferentes circunstancias en cada municipio.

Mencionó que es posible que el próximo lunes se tenga una mesa de Gobernabilidad y seguimiento al proceso electoral, que presidirá el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y estarán actores políticos, personal de la Fiscalía General del Estado, así como órganos electorales.

Agregó que en las próximas semanas se instalará una mesa de seguridad exclusivamente con personal del INE y el IEM.

RYE