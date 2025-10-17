Michoacán se une a la lista de estados que han presentado la Ley Alina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada de Morena, Melba Albavera Padilla, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y crear la “Ley Alina”, que presume legítima defensa en casos de violencia de género.

Con esta propuesta, Michoacán se convierte en el octavo estado en proponer esta ley, tras Baja California, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla y Quintana Roo.

Esta propuesta se inspira en el caso emblemático de Alina Mariel Narciso, quien fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja. En defensa propia, Alina repelió la agresión y, tras los hechos, fue condenada a una pena desproporcionada de 45 años de prisión. Posteriormente, la sentencia fue revocada y se reconoció que Alina actuó en legítima defensa.

El caso de Alina, ocurrido en Baja California en 2020, generó indignación nacional y la aprobación de la Ley Alina en 2022, presumiendo legítima defensa para mujeres que repelen agresiones.