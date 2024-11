Michoacán requiere una reforma integral al sistema de justicia: diputada Emma Rivera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Congreso del Estado hay apertura para el debate y se escuchan y respetan las propuestas de la oposición, pero Morena tienen una agenda muy clara que se va a cumplir, expresó la diputada Emma Rivera Camacho.

La legisladora, representante del Distrito XIII de Zitácuaro y quien se ha caracterizado por ser una de las más participativas en la defensa de las iniciativas de reforma constitucional, rechazó las críticas y los señalamientos por la premura que ha llevado al Congreso michoacano, al igual que otras legislaturas con mayoría morenista, a la aprobación de las reformas constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; dijo que tienen una responsabilidad con la ciudadanía y una agenda común con el gobierno que respaldan como partido.

"Estamos en un tiempo inédito en los procesos legislativos de nuestro país y creo que parte de lo que no se había visto antes es una gran convicción y conciencia de los legisladores, yo lo observo en la 76 Legislatura, de cumplir con un compromiso con el pueblo porque si lo vemos de manera práctica y objetiva, el hecho de participar en la constitucionalidad no tiene ninguna ventaja ni en lo político ni en lo económico; ayer coincidíamos en la presentación de la agenda de nuestra bancada y justamente se hacía esta pregunta y me gustó mucho la respuesta de un compañero diputado que decía es únicamente el cumplimiento de nuestra responsabilidad y nuestro trabajo como representantes populares", dijo.