Michoacán Primero continúa con acciones para poner primero a las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán Primero no se detiene en sus acciones en favor de las mujeres de nuestro estado, pues este fin de semana llevó a cabo la “Jornada de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 2024” con michoacanas de todo la entidad que ya se decidieron a poner "Primero lo Primero".

En un ambiente rodeado de alegría, sonrisas y ganas de salir juntas adelante, las michoacanas provenientes de todos los orígenes y diversos municipios de nuestro estado, se dieron cita a la actividad en un conocido hotel de la capital michoacana, para capacitarse en temas de liderazgo rumbo a las elecciones locales 2024 que iniciarán en unas semanas, con el convencimiento y confianza de que ya existe el “Partido que sí se ocupa en Michoacán”.

"Michoacán Primero se está convirtiendo en lo que queremos que sea: que sea el partido de las mujeres. Si no fuera por las mujeres, Michoacán Primero no existiría y eso no lo voy a dejar de decir", compartió el dirigente estatal, Antonio Plaza Urbina, durante el arranque de la jornada.