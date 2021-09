Michoacán: LXXV Legislatura se instala y sesiona el miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por acuerdo de las fracciones parlamentarias, la LXXV Legislatura del estado se instalará el miércoles a las 10:00 horas a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva este martes asuntos pendientes con la definición de diputaciones de representación proporcional.

Pese a que por normatividad el acto protocolario debió realizarse este 14 de septiembre, el coordinador parlamentario de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, refirió que en reunión con los representantes de cada grupo parlamentario se determinó aplazar la instalación y primera sesión solemne de los diputados electos.

“Esta decisión se tomó no solo porque sigue tomado el Palacio Legislativo sino porque no hay una resolución firme del TEPJF y eso no nos permite conocer con certeza la proporcionalidad que tiene cada grupo parlamentario para resolver la integración de los órganos de gobierno”.

Añadió que otro motivo para trasladar el procedimiento constitutivo de la LXXV Legislatura fue evitar extrañamientos del tribunal electoral por no esperar los resolutivos finales de la Sala Superior.

En entrevista, Calderón Hinojosa aclaró que esta determinación no violenta la Ley Orgánica, ya que la fecha de inicio de la nueva legislatura es el 15 de septiembre, por lo que a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de notario público se levantaron las diligencias jurídicas necesarias para dar soporte de que no hubo condiciones para acceder al recinto por la toma de sus instalaciones.

A su vez comentó que los manifestantes liberarían este martes por la noche el Congreso una vez que concluya el periodo de atribuciones de la LXXIV Legislatura, ya que “quienes tomaron ven el riesgo de que si se levanta el movimiento antes los diputados pueden sesionar para continuar con la desincorporación de bienes del estado”.

“La responsabilidad política (de esta situación) es del gobernador que intenta dar albazo para aprobar el dictamen y el tema de fondo es la ingobernabilidad que ha generado por convertirse en defensor de su partido político”, al referirse a la denuncia pública que realiza el Ejecutivo local sobre la supuesta intervención de crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.

Por su parte el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, agregó que si bien el artículo 210 de la Ley Orgánica establece que los diputados electos deben presentarse sin convocatoria previa el 14 de septiembre para dar paso al proceso de transición, indicó que la misma legislación dicta que la nueva legislatura iniciará el 15 del mismo mes, lo que respalda constitucionalmente a los diputados electos.

RYE