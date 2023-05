Michoacán, ejemplo de unidad para las "corcholatas presidenciables": Julieta García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la diputada local de Morena, Julieta García Zepeda, Michoacán es ejemplo de unidad, lo que genera un buen escenario para escuchar a los cinco perfiles presidenciables.

Y es que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado acudió este domingo al encuentro entre simpatizantes de Morena y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

"Michoacán es el ejemplo que no hay en otros lugares, un gobernador que permite y que no condiciona, en otros lugares no es lo mismo, pero aquí yo veo la libertad y hoy la gente vino en un domingo, en horario de comida de todas las partes", dijo García Zepeda.