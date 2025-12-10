Michoacán cierra ciclo legislativo con aval total a leyes de ingresos municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Sesión Ordinaria celebrada este miércoles, las y los diputados locales aprobaron 14 Leyes de Ingresos Municipales, con lo cual se concluyó con la aprobación de todas, lo que genera estabilidad y gobernabilidad financiera en todos los municipios de Michoacán.

Durante esta sesión, se aprobaron las Leyes de Ingresos de los municipios de: Álvaro Obregón, Indaparapeo, Irimbo, Jacona, La Huacana, Lagunillas, Morelia, Paracho, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Salvador Escalante, Tacámbaro y Zamora.

Con esto, y de acuerdo con los dictámenes aprobados y presentados por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, los 113 municipios michoacanos tendrán certeza jurídica y financiera para el Ejercicio Fiscal 2026.

De la misma forma, en los dictámenes de estas Leyes de Ingresos se especificó que se realizaron algunos ajustes considerados pertinentes para el buen funcionamiento de cada ayuntamiento y en congruencia con las condiciones económicas actuales, además de que siempre se privilegió el cuidado del bolsillo de las y los michoacanos, así como la no afectación a la hacienda municipal.