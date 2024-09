Michoacán acaba de aprobar reforma al Poder Judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 76 legislatura se estrenó con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, convirtiéndose en el congreso local número 25 en votar el dictamen, el cual incluso ya fue declarada como constitucional por el Senado de la República.

A casi una semana de que se aprobara en lo general y lo particular por el Senado de la República, se aprobó en el parlamento michoacano con 29 votos a favor y 9 en contra de una reducida oposición.

Tras casi una hora de lectura fueron diversos los diputados que buscaron ser enlistar en el debate previo a la votación: el primero en hacer uso de la voz fue el priista, Guillermo Valencia Reye, quien aseguró, la reforma judicial busca quitarle independencia al órgano de justicia federal, y así subordinar al Poder en lugar de mejorarlo.

Como respuesta, el petista, Baltazar Gaona García, manifestó que, "es una burla que un partido que durante años nos quiera venir a dar clases de honradez".

También por parte de la oposición habló la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Teresita Herrera Maldonado, que reconoció que la votación en Michoacán ya no influirá a nivel nacional, pues ésta ya fue declarada como constitucional, no obstante, llamó a ser uno de los congresos que marquen un precedente, al ser un parlamento que defienda la división de poderes.

"Se advierte que esta es el comienzo del resto de las reformas que buscaran eliminar los órganos independiente. Nuestra solidaridad con los trabajadores y estudiantes, sin dejar de mencionar que han sido reprimidos en los últimos días, y recordándoles que el 43% que no votó por el oficialismo, también es pueblo".

Belinda Hurtado Marín, aseguró un cambio profundo en la forma de impartir justicia con la reforma, con un Poder Judicial sin privilegios, sin excesos y sí con un compromiso y que "entiende su papel en la 4T".

Octavio Ocampo Córdova, adelantó el voto de su bancada a favor de la reforma, mientras que los diputados independientes votaron en contra.

De los 40 legisladores y legisladoras que comienzan este día con el periodo de sesiones, faltaron a la sesión de la reforma judicial Marco Polo Aguirre Chávez, de Morena, y Leinad Abigail Rojas Elenes.

avl