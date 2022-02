Mi verdadero sueño es un México mejor: Macarena Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al darse a conocer un vídeo donde la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Macarena Chávez Flores relataba haber soñado ser la Reina del Sur, la legisladora justificó que estaba teniendo una conversación con uno de sus asesores, mientras la sesión se encontraba en receso.

Chávez Flores aceptó tener el gusto por ver series en las plataformas digitales, entre ellas la mencionada Reina del Sur y quizá por ello tuvo ese sueño.

“Yo estaba en tribuna porque iba a tomar una votación y entonces llega por ahí mi asesor parlamentario y me empieza a presentar, y yo le seguí la plática de cuáles series habíamos visto, le comenté que vi la Reina del Sur, que algo muy chusco que me paso es que me daban las dos de la mañana viendo la serie, entonces esa noche me acosté yo creo pensando en eso y soñé que era la Reina del Sur”.

En entrevista dijo que esos no son sus verdaderos sueños, al decir que lo que verdaderamente quiere es un mejor México, ya que le preocupa el desabasto medicamento y la falta de atención a los niños con cáncer.

Sobre la alianza legislativa, señaló que tiene buena relación con los diputados del bloque, por ello “mantienen el voto lineal al ser este un compromiso de campaña y ahora se va ver en la Reforma Energética”

Sin embargo, dijo que en el tema del aborto respeta la decisión de la mujer, pero que ella es provida, ya lo hizo saber a su bancada en caso de darse una votación en el tema tiene la libertad de tomar su decisión.

