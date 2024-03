Mi diálogo no ha terminado con PRD, PRI y PES: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Morelia amagó con ir solos por la alcaldía de Morelia, en represalia a un supuesto desacuerdo con Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN por la distribución de candidaturas, el presidente municipal del Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que “hemos estado en muchas mesas de trabajo, de diálogo para seguir construyendo”.

El edil dijo que le han pedido al PRD que no se mezcle el tema de Morelia con el de los distritos, que se separe, “sin embargo pues entendemos la labor que tiene que hacer cada uno de los dirigentes de los partidos políticos y ellos tienen el objetivo de que le vaya bien a su institución que representan, y es entendible, mi objetivo es que le vaya bien a Morelia”.

Consideró que esos mensajes no ayudan, sin embargo, “por eso siempre he llamado a la ciudadanía, a la gente, a los que quieran construir con este proyecto, y mi diálogo no ha terminado ni con el PRD ni con el PRI, así como con el PES”.

Añadió que “es muy complejo cuando tienen que arreglar varios distritos en todo el estado, cuestiones de género, cuestiones de inclusión y tantas cosas que tiene que cuidar”.

Mientras confió en que luego de una reunión entre dirigentes, sucedida ayer por la noche, se consolide la posibilidad, pues, “el reto es lograr el encuentro de esos objetivos”.

Refirió que “a final de cuentas mi respaldo es de la ciudadanía en lo que yo estoy basando mi proyecto, con todos los que quieran sumarse”.

Por otra parte, negó que Marko Cortés le ponga “piedritas en el camino”; aseguró que está seguro de su respaldo.

RYE