Memo Valencia encabezaría fórmula de unidad para renovar dirigencia del PRI

Al respecto, el excandidato a la presidencia municipal de Morelia reconoció que la convocatoria fue abierta y cualquiera se pudo haber registrado, por ello, es que se ha reunido con quienes han mostrado su intención de registrarse para que se sumen a su proyecto de construir una sola candidatura.

Consideró, el PRI no cuenta con suficientes recursos para enfrentar una elección abierta, además de que las condiciones de inseguridad del estado no son las idóneas al criticar que no se ha podido garantizar la seguridad de los alcaldes.

Además, Memo Valencia invitó a todos los priistas que tengan ganas de trabajar para fortalecer al partido a que se sumen, ya que todos serán bienvenidos, incluso los que por algún motivo decidieron irse y ahora quieran regresar.

Asimismo, negó tener pláticas con expriistas que ahora buscan conformar un nuevo partido, ya que priorizará acercarse con quienes se han mantenido como militantes y aún realizan trabajo para fortalecerlo.

rmr