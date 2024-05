Mejorar condiciones de comerciantes con programas de fomento económico, ofrece Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de un recorrido por el tianguis de la Colonia San Rafael en donde intercambió saludos con comerciantes, el candidato a la alcaldía de Morelia, de PAN y PRD, Alfonso Martínez Alcázar, refirió que su compromiso con ellos es apoyarles en mejorar las condiciones de trabajo.

Dijo que se les ha apoyado desde el gobierno municipal con programas de fomento económico, pero además con lonas, armazones, pintura para los mismos, y otros materiales e insumos para que realicen su labor con mayor comodidad y seguridad.

Por otra parte, dijo que, desde diversas instancias del Ayuntamiento, se ha apoyado a las personas que por alguna razón de vulnerabilidad han requerido aditamentos como sillas de ruedas y otros aparatos.

Y es que hay comerciantes como María López, quien vive de la venta de ropa nueva y de segunda mano, ella paga 15 pesos por su estancia en el tianguis y tiende una lona en el suelo para la exhibición.

“Me la regala mi familia, no tengo otro trabajo, me quedé sin empleo en la pandemia, trabajaba con una señora que hacía banquetes, pero cerró su negocio, yo vendía galletas, me gusta la repostería, pero tampoco había forma de distribuirla”.

Concluyó asegurando que para ella, en especial ha sido difícil la vida pues dice que el padre de su hija no se hizo responsable de su manutención.

