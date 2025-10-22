Mediante diálogo y respeto mutuo se construirá la Patria: Nalleli Pedraza

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán y México enfrentan desafíos; el legado de José María Morelos y Pavón obliga a los actores políticos y a la sociedad en general a reconocer que el diálogo y el respeto mutuo son fundamentales para construir la Patria, destacó la diputada y oradora oficial en la sesión solemne del 211 aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Nalleli Pedraza Huerta.

“Dejar de lado las diferencias y evitar el oportunismo político es fundamental y recordatorio constante para retomar los valores impulsados en la Constitución de Apatzingán de 1814”, los cuales, dijo, forjaron una nación de libertad y de justicia.

“El principio de unidad”, destacó, “es con el que se debe construir Michoacán y México”.

RYE-