MC urge a gobierno estatal atender depresión para prevenir suicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al señalar que el 28 por ciento de la población padece depresión, lo que ha ocasionado que se registren 6.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, el partido Movimiento Ciudadano (MC) urgió al Ejecutivo estatal a atender esta problemática toda vez que es la segunda causa de muerte en jóvenes.

El dirigente estatal, Antonio Carreño Sosa, pidió que se trabaje en tres ejes principalmente; el primero en el que se evalúe no cerrar el hospital psiquiátrico, por que se dejaría sin atención a las personas ya diagnosticadas; el segundo es que se generen políticas públicas para atender desde la depresión, ansiedad y atención psicológica; la tercera propuesta fue la prevención con espacios recreativos y generar entornos de convivencia.

"Si no empezamos ya con los programas de desarrollo nunca van a suceder, que los legisladores no pueden dejar sin presupuesto la salud mental, no podemos seguir con visión de los setentas, donde la salud sólo se ve con garantizar medicamentos, hay que desarrollar la política de prevención como se realiza en el mundo desde hace ocho años", declaró.

Comparó este padecimiento, que vive un 28 por ciento, con la diabetes que representa cerca del 11 por ciento, por lo que puntualizó que también se debe priorizar su atención con la misma prioridad al tener más numero de población con esta problemática.

Señaló que con la pandemia se incrementó este problema, que ya había debido a la violencia, poca economía y por el entorno en conflicto que se vive en el estado.

