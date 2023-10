MC no dará instrucción en votación del nuevo auditor de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) no instruirá a sus dos diputados en el Congreso del Estado, el sentido de su votación en la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), en la sesión programada para esta noche.

En rueda de prensa, el coordinador del Comité Estatal, Antonio Carreño Sosa, informó que mantendrá una reunión con sus dos legisladores, Víctor Manríquez González y Oscar Escobar Ledesma, para dialogar sobre el polémico tema, no obstante, apeló a la congruencia de los diputados de MC para que su votación sea en beneficio de los michoacanos y de la institución.

"No va a haber ninguna indicación, nosotros no lo manejamos así en Movimiento Ciudadano; es un tema que no hemos platicado con los diputados, quedamos de platicarlo hoy más adelante. Nosotros confiamos en la congruencia que tienen los diputados y esperamos que el resultado no sea político sino de beneficio hacia la ciudadanía, especialmente en una posición tan importante como la es la del auditor y en un proceso tan manoseado la de destitución".

Sobre lo último, Carreño Sosa reconoció una remoción "atípica" de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda de la titularidad de la ASM, por ello insistió a la LXXV Legislatura a ver más allá de una elección política, pues se trata, dijo, de una responsabilidad institucional.

Para el líder partidista, el auditor de Michoacán no puede ser cercano al gobernador del estado, al tratarse de una posición en la que debe imperar la transparencia.

"Puntualmente en una posición tan sensible como es la Auditoría Superior del estado, en donde se requiere un juez imparcial que garantice la rendición de cuentas, no del gobierno, porque es una institución para los michoacanos".

