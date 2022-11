MC Michoacán deja clara la unidad y reafirma que no permitirá imposiciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este pasado domingo la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán junto con militantes, simpatizantes, ciudadanas y ciudadanos llevaron a cabo el primer Picnic Naranja en el corazón del centro de convenciones de la ciudad de Morelia, donde cientos de personas, así como liderazgos locales se dieron cita.

Toño Carreño, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano Michoacán, puntualizó el crecimiento que ha tenido el proyecto naranja durante su primer año de dirigencia, donde se pasó de tener de 12 a 65 comités municipales y se sumaron 4 estructuras estatales, así como 1 síndico y 5 regidores, con este avance se prevé cerrar en 80 comités al finalizar el año.

En este sentido, enfatizó y señaló que “quien quiera llegar a Movimiento Ciudadano debe formarse en la fila”, pues dijo, “nuestro Movimiento está abierto a todo aquel que se quiera sumar y que coincida con nuestras causas y nuestras formas de hacer política, por ello el que se quiera sumar y cumpla con estas condiciones, debe unirse con respeto y se forme”.

“Estamos hartos de la gente que le miente a la gente y que solamente los utiliza, pero estoy más convencido que somos muchos, en verdad muchos, los que queremos hacer una alternativa distinta, ciudadana, congruente, que saque a Michoacán adelante” reforzó Toño Carreño con evidente tono de seguridad.

Con entusiasmo Carreño Sosa precisó que al Movimiento Naranja nada lo detiene, pues en Movimiento Ciudadano Michoacán se tiene el valor de hacer lo correcto, a pesar de los caprichos del poder. “No tenemos miedo de gritar ¡basta!, ante las injusticias y las viejas formas de hacer política. Y que quede claro, no vamos a permitir imposiciones, no vamos a permitir que se ponga en duda nuestra congruencia y que se destruya el proyecto que hemos construido durante tantos años”, recalcó el coordinador.

Del mismo modo Toño Carreño mencionó que en Michoacán hay trabajo y junto con la familia naranja lo va a defender.

“Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: ¡aquí chamba mata grilla! Somos un movimiento abierto a todas y todos aquellos que coincidan con nuestras causas, que todo aquel que quiera sumar sea con respeto y se forme; porque aquí lo que nos define es nuestro trabajo y no nuestras relaciones”.

“¡Qué se escuche fuerte y claro! Llegamos para cambiar la forma de hacer política, para construir desde lo local, defender la congruencia y sacar a los políticos de siempre! Qué corra el pasado que ya llegó el futuro, que tiemblen los de siempre que aquí está Movimiento Ciudadano!”, finalizó el Dirigente Ciudadano, Toño Carreño.

EA