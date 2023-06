Maltrato animal tendrá que ser delito grave: regidora Minerva Bautista

Aseguró que desde el municipio se estará demandando al Congreso del Estado la atención para esta problemática, haciendo una revisión integral de la legislación local en comparación con la de otros estados de la República Mexicana como Querétaro y Puebla, para que también en Michoacán haya leyes que protejan y garanticen el cumplimiento a los derechos de los animales.

También dijo que para poder lograr dicha tarea, es necesario capacitar a las autoridades respecto al tema, además de tener mucha responsabilidad y seriedad a la hora de poner una denuncia, ya que la mayoría de veces se queda nada más en un simple comentario o indignación en redes sociales, pero nadie le da seguimiento formal.

En entrevista con MiMorelia.com, la fundadora y presidenta de la asociación Ghapad, Esmeralda Cerda, quien ha denunciado casos de maltrato ante las autoridades, dijo que no se necesita hacer letra muerta en la creación de leyes, sino que hace falta trabajo real.

“La reparación del daño no se acerca nunca al daño generado. No se trata de pagar dinero, tienen que reparar el daño, llevar un seguimiento completo, tomar terapia psicológica, recibir platicas y sensibilización en el tema, hay personas que no necesitamos que estén en la cárcel, necesitamos que se comprometan consigo mismos. Nosotros somos la voz y los ojos de los animales, y por eso sabemos que no se les está defendiendo”, afirmó.