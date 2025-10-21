Mal mensaje, si se cancela sesión solemne de Apatzingán: PAN Michoacán

La postura de Quintana Martínez se contrapone a voces como la de Sandra Olimpia Garibay, representante de incluso dentro del Congreso, que han solicitado posponer el acto protocolario tras el reciente homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia y en un contexto de las denuncias que el activista realizaba constantemente sobre la extorsión que padece el sector citrícola.

El líder panista instó a los diputados de su partido a estar presentes en el evento y dirigió su crítica directamente al Ejecutivo federal, al señalar que la sesión debe llevarse a cabo como un mensaje contundente de unidad y exigencia.

“Es una sesión solemne que se tiene que llevar a cabo, y el mensaje es más bien para el gobierno federal, y es decirle que ya es tiempo que nos agarre un poquito de cariño al estado de Michoacán. Que en Michoacán hay gente buena, gente trabajadora, gente que quiere que cambien las cosas y que no se vale el trato que nos ha dado el gobierno federal al estado de Michoacán”, afirmó Quintana Martínez.