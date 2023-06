Mónica Valdez nunca fue perredista, señala Octavio Ocampo

"Cuando fueron los registros para las candidaturas yo me presenté para afiliarme al PRD. Después de las candidaturas revisamos y no aparecía como afiliada, no sé si fue un tema interno. Yo sí hice el proceso de afiliación, por eso es que presenté la renuncia", agregó.

En cuanto a Fanny Arreola Pichardo, el dirigente del Sol Azteca ratificó su proceso de expulsión. Sobre ambas experredistas, criticó que sus votaciones en el Congreso de Michoacán ya anunciaban una posición en contra del partido que las propuso como candidatas.

rmr